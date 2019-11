Denuncian que mitad de la nómina de Tehuacán es personal de confianza y aviadores

Los secretarios generales del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Tehuacán y de la CTM, Ivonne Morales Luna y Leobardo Soto Martínez, respectivamente, denunciaron que de las 2 mil 800 personas que están en la nómina del municipio, hay entre 700 y mil empleados de confianza que no desempeñan funciones trascendentales, incurren en algún conflicto de interés o que están como aviadores.



Ivonne Morales sostuvo que la cifra no es desproporcionada, ya que tienen identificados a cada uno de ellos y harán una lista que entregarán al gobierno del estado en una reunión que sostendrán el próximo viernes, a fin de que la administración de Luis Miguel Barbosa intervenga para despedirlos.

“Trabajadores del ayuntamiento son 2 mil 800, por eso no es tan atrevida la cifra. Son gente que se quedó de la administración anterior, por eso los conocemos, sabemos bien quiénes se quedaron. No es un fin de beneficio a la ciudadanía lo que persiguen. (Desempeñan labores) administrativas la mayoría”.

Argumentó que cuando cambia una administración, la gente de confianza se va por una cuestión de ética; pero en esta ocasión no fue así, como el caso de una contadora que se encuentra en el área de Obras Públicas, que estuvo laborando con Ernestina Fernández y ahora debe de responder un pliego de observaciones emitido a la ex edil.



Por su parte, Leobardo Soto sentenció ante el anuncio del regidor de Hacienda, Víctor Canaán, de que habrá recortes en la comuna de Tehuacán, que no permitirán despidos de sindicalizados.

“No empiecen por los sindicalizados porque ahí sí vamos a tener un gran problema. Los aviadores están vistos, desde la presidencia municipal anterior que deja a sus familiares, a sus amigos, hay operadores políticos todavía dentro del ayuntamiento de otros partidos y los conocemos, van a hacer su trabajo político y cobran en el ayuntamiento”.

Cabe mencionar que en el encuentro que se realizará pasado mañana, también se buscará dar solución al adeudo por 27 millones de pesos que tiene la comuna con los 421 sindicalizados, luego de que el mandatario estatal anunció que solventará los pagos de salarios, aguinaldo y a proveedores en el fin del presente año.