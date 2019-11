QUÉPASA: Se rumora retraso en la película de Batman por falta de músculo de Pattinson

Desde que Robert Pattinson fue anunciado como el nuevo Batman, mucha gente no ha estado de acuerdo del todo en su elección como el nuevo caballero de la noche, una de las razones que muchos han comentado es que el exvampiro adolescente no cuenta con la suficiente masa muscular que es caracteristíca del corpulento Bruce Wayne.



Aunque ya se había dicho que desde que se le dió el protagónico de forma oficial, Pattinson ya se encontraba en régimen para aumentar sus músculos, se ha lanzado un nuevo rumor que The Batman, podría sufir un retraso debido que el actor no logra subir de peso.

"Escuché que Robert Pattinson está teniendo algunos problemas para aumentar su volumen. Creo que probablemente sea imposible para él aumentar de volumen porque tiene una constitución ligera, pero creo que es gracioso que digan: 'Tal vez si le damos unas pocas semanas más, podría aumentar de volumen'. Si él no ha aumentado hasta ahora, no va a aumentar. Solo acepten que tienen un Batman flaco y lidien con eso. Entonces, creo que es gracioso. No es que sea un gran retraso. No es un gran problema. No es un gran problema, de verdad, serán como un par de semanas", reveló el YouTuber, Grace Randolph

El mes pasado se reveló que Pattinson estaba en las primeras etapas de aumentar su masa muscular y de hecho, en ese momento comentó que no le gusta hacer ejercicio, aunque señaló que debe hacer un esfuerzo ahora que tiene más edad.



Por supuesto hay que tomar esta información con cautela debido a su fuente, pero es un hecho que no veremos a un Batman con el cuerpo de otros actores de DC como Henry Cavill, Jason Momoa o incluso, Ben Affleck.



De todas maneras se ha mencionado que el Batman de esta nueva película será más enfocado a su lado de detective, así que el físico probablemente sea compensado con la inteligencia del personaje.



The Batman está programada para estrenarse el 25 de junio de 2021 y además de Robert Pattinson ya cuenta con un reparto que incluye a Zoe Kravitz como Catwoman, Jeffrey Wright como el Comisionado Gordon, Paul Dano como El Acertijo, John Turturro como Carmine Falcone, y Andy Serkis como Alfred Pennyworth.