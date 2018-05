Bill Gates tuvo que explicarle a Trump la diferencia entre VPH y VIH

Con un tono muy ameno, Bill Gates se fue desenvolviendo sobre sus anécdotas, ya que su respuesta comenzó con la primera vez que lo conoció, en donde admitió que prefirió evitar cualquier contacto hasta que fue presidente, excepto una vez que estuvieron en el mismo lugar y le sorprendió su necesidad de hacerse mostrar.

El video donde cuenta estas anécdotas fue dado a conocer en el programa All In With Chris Hayes, de la cadena MSNBC.

Never before seen footage obtained exclusively by All In shows Bill Gates discussing meetings with Donald Trump #inners pic.twitter.com/GouJwYKghi — All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) 18 de mayo de 2018