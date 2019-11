México seguirá presionando a EE.UU. para aprobar T-Mec

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya cumplió con los prometido para la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por lo que adelantó que enviará un comunicado solicitando que ya no se demore la aprobación en el Congreso estadounidense.

“Vamos a expresarlo de la manera mas respetuosa al gobierno de Estados Unidos y en especial, al Congreso, vamos a enviar un comunicado a congresistas en los mejores términos, no con ánimo injerencista sino exhortando de manera respetuosa a que no se posponga, no se atrase la aprobación de este Tratado Comercial”, dijo en su conferencia matutina.