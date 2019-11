Diputada urge a Claudia Rivera a hacer cambios en su gabinete

Nora Merino Escamilla, diputada por el Partido Encuentro Social (PES), pidió a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, realizar los cambios necesarios en su administración para dar buenos resultados a los ciudadanos.

A más de un año de haber iniciado la administración en la capital, es tiempo que la alcaldesa realice un análisis objetivo de su gestión para fortalecer lo bien hecho y corregir las deficiencias en el gobierno municipal.

La diputada dijo ser respetuosa de la autonomía municipal, por lo que no mencinó quiénes deberían ser reemplazados por la autoridad municipal, además, es una facultad exclusiva de la alcaldesa, aunque insistió que es urgente que se realicen estos relevos.

"No podría decir si se debe ir algún secretario porque eso le corresponde a la presidenta, Claudia Rivera, hacerse muy responsable de lo que vea que ha funcionado y de lo que no se debe cambiar el rumbo y consolidar lo que ella quiere como un proyecto y que además es un proyecto para todos los poblanos que vivimos en la capital. Deberá dar un extra y un esfuerzo por fortalecer y hacer lo que no ha hecho".