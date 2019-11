QUÉPASA: ¿Regresa Chris Evans como el Capitán América?

Aunque parece poco probable que Chris Evans regrese al Universo Marvel como el Capitán América, y no hay planes por el momento, el actor no rechazó la posibilidad, al hablar sobre el futuro del personaje, del que no está dispuesto a despedirse definitivamente.



Evans se sentó recientemente a hablar del UCM con Scarlett Johannson, quien interpreta a Viuda Negra y al preguntarle si alguna vez volvería a Marvel, respondió:

“Nunca diga nunca. Me encanta el personaje. No sé… No se trata de un no inflexible pero tampoco es un sí ansioso. Hay otras cosas en las que estoy trabajando en este momento. Creo que Cap tuvo un momento muy complicado para el aterrizaje y creo que hicieron un buen trabajo al permitirle completar su viaje. Si voy a volver a interpretarlo, no puede ser por dinero. No puede ser solo porque el público quiere estar emocionado. ¿Qué estamos revelando? ¿Qué estamos agregando a la historia? Muchas cosas tendrían que unirse”, señaló el intérprete.

Comenzando con Capitán América: El primer vengador en 2011, Evans interpretó al personaje en siete películas, así como en algunos cameos memorables por el camino. En Vengadores: Endgame, Cap finalmente consiguió el final feliz que se merecía. Después de devolver las Gemas del Infinito a sus lugares apropiados en la línea temporal, decidió quedarse en el pasado y finalmente vivir su vida junto a Peggy Carter.

Para muchos fans y para el intérprete, este pareció ser el final perfecto para el Capitán América. Especialmente después de pasarle el escudo a su buen amigo Sam Wilson, también conocido como Falcon, convirtiéndolo en el nuevo Capitán América.

Por ahora, el exitoso actor tiene muchos otros proyectos. Pronto estrenará Knives Out, así como la serie de televisión Defending Jacob