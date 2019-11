Michael Bloomberg formalizó su candidatura a la presidencia de EE.UU.

El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció de manera oficial su candidatura en la carrera demócrata para ser el abanderado presidencial rumbo a las elecciones de Estados Unidos en 2020, según dio a conocer en su sitio web de campaña:

"Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos. No podemos permitirnos otros cuatro años de las acciones imprudentes y poco éticas de, presidente Trump. Él representa una amenaza existencial para nuestro país y nuestros valores. Si gana otro mandato en el cargo, es posible que nunca nos recuperemos del daño. Los riesgos no podrían ser mayores. Debemos ganar estas elecciones. Y debemos comenzar a reconstruir Estados Unidos”.