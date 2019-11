Pokémon Espada y Escudo, entre los juegos de Nintendo Switch que más rápido se han vendido

Nintendo ha revelado información sobre la venta de Pokémon Espada y Escudo, el cual salió el pasado viernes 15 de noviembre y ya ha alcanzado 6 millones de ventas desde su estreno, logrando ser el juego del Nintendo Switch que más rápido ha generado ventas durante su primer semana de lanzamiento.



Aunque es normal para una franquicia del calibre de Pokémon alcanzar estas cifras, el camino que tuvo que recorrer fue muy mal pavimentado, pues desde que se dio la noticia de que muchos Pokémon antiguos quedarían fuera de las nuevas versiones, miles de fans protestaron con el trending topic #bringbacknationaldex y haciendo spam de este hashtag en absolutamente todas las publicaciones de cuentas oficiales de Pokémon en Twitter.

Asimismo, en diferentes tablones de imágenes y mensajes, varios usuarios organizaban cancelaciones de preventas e incitaban a otros a no comprar el juego. El asunto también tomó un panorama desalentador para los juegos cuando Nintendo accedió a la cancelación de preventas y del evento de lanzamiento de los títulos en Japón.



El récord del juego más vendido en su primer semana de estreno lo ostentaba Super Smash Bros Ultimate con 5 millones de copias vendidas en su primer fin de semana.



No obstante, las ventas de Espada y Escudo son el doble de lo que vendieron en su primer semana los juegos de Pokémon Let’s Go Pikachu y Let’s Go Eevee con apenas 3 millones, a su vez, Pokémon Sol y Luna de Nintendo 3ds empatan con Espada y Escudo como los juegos más vendidos de la franquicia en su primer semana de lanzamiento, teniendo Sol y Luna una ventaja del doble de consolas 3ds vendidas en el momento de los lanzamientos y arrastrando la moda del fenómeno que fue Pokémon Go en 2016.



Los 6 millones es la suma de la venta de ambas versiones del juego y en el mercado americano se han vendido cerca de 2 millones de copias.