'Todos estaban informados' sobre caso Ucrania: Embajador de EE.UU. ante la UE

El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, afirmó que las presiones de Donald Trump para que Ucrania investigara al exvicepresidente Joe Biden no eran “ningún secreto”, y “todos estaban informados”, incluido el secretario de Estado, Mike Pompeo.



Al testificar en el cuarto día de audiencias públicas por la investigación de juicio político contra Trump, el diplomático admitió que hubo “quid pro quo” para que Ucrania investigara a Biden, principal aspirante a la candidatura presidencial demócrata, y a su hijo Hunter.



Sondland manifestó que cercanos colaboradores de Trump, como el jefe de gabinete interino, Mick Mulvaney; y los secretarios de Estado, Mike Pompeo, y de Energía, Rick Perry, sabían que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky fue informado sobre el tema de la investigación a Biden antes de la llamada del 25 de julio con Trump.

“Todos fueron informados por correo electrónico el 19 de julio, días antes de la llamada presidencial. Cuando me comuniqué con el equipo, le dije al presidente Zelenski de antemano que las garantías de ‘llevar a cabo una investigación totalmente transparente‘ (…) eran necesarias en su llamada al presidente Trump”.

Asimismo, Sondland manifestó que tanto él, como otros funcionarios estadounidenses no deseaban trabajar con el abogado de Trump, Rudolph Giuliani, en los asuntos relacionados con Ucrania, pero que no tenían otra opción debido a que el presidente les ordenó que “hablaran con Rudy”.

“Todos entendimos que si nos negábamos a trabajar con Giuliani, perderíamos una oportunidad importante para consolidar las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania (…) Así que seguimos las órdenes del presidente”.

Giuliani ya había solicitado a Ucrania que investigara la supuesta interferencia de ese país en las elecciones estadounidenses de 2016, en las que Trump resultó electo, así como a la compañía de energía ucraniana Burisma, que había contratado a Hunter Biden, mientras su padre era vicepresidente.



Sondland también insistió en que el Departamento de Estado estaba al tanto de las medidas tomadas en el caso de Ucrania e incluso, mencionó que en un correo electrónico del 3 de septiembre, el secretario Pompeo le dijo que estaba “haciendo un gran trabajo”.

En respuesta, un portavoz del Departamento de Estado declaró que “Sondland nunca le dijo al secretario Pompeo que creía que el presidente estaba vinculando la ayuda (a Ucrania) a las investigaciones de opositores políticos. Cualquier sugerencia contraria es totalmente falsa”.

Sondland mencionó también que cuando el vicepresidente Mike Pence se reunió en septiembre pasado con el mandatario ucraniano, éste le expresó su preocupación por el retraso en la entrega de ayuda militar de Estados Unidos por casi 400 millones de dólares.

“Antes de las reuniones con los ucranianos, mencioné al vicepresidente Pence que me preocupaba que la demora en la ayuda se hubiera vinculado al tema de las investigaciones” a Biden y su hijo Hunter, recordó el diplomático.

Sin embargo, la versión fue negada por el jefe de gabinete de Pence, Marc Short, quien señaló en un comunicado que “esta supuesta discusión recordada por el embajador Sondland nunca sucedió”.



En su declaración, Sondland dijo que estaba “absolutamente convencido” de que la demora en la ayuda de Estados Unidos a Ucrania se relacionaba con la investigación a Biden, aunque admitió que Trump nunca le dijo eso en forma directa.



El diplomático fue cuestionado por el congresista republicano Mike Turner, quien le reprochó: “Realmente no tienes testimonio hoy que vincule al presidente Trump con un plan para retener la ayuda de Ucrania a cambio de estas investigaciones”.



En contraste, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, consideró que el testimonio de Sondland constituye “un momento fundamental en nuestra investigación” de juicio político al presidente Trump.



En declaraciones a la prensa al salir de la Casa Blanca, Trump aseguró que le dijo a Sondland por teléfono que no quería “nada” en Ucrania y solo le ordenó “Dígale a Zelenski, al presidente Zelenski, que haga lo correcto”.



Además, el mandatario apuntó que no conocía bien a Sondland, al agregar que “llegó tarde” como patrocinador de su campaña de 2016, aunque admitió que parecía “un buen tipo”.