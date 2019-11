ESPECIAL: Nintendo DS, 15 años de un nuevo rumbo a las consolas de videojuegos

Corría la primera mitad de la década del 2000 y Nintendo estaba en una encrucijada, por un lado, las ventas de su consola casera, el Nintendo Game Cube, no estaban teniendo el repunte que esoeraban y la comercialización del Game Boy Advance no iba nada mal; por lo que tenían que pensar en una nueva forma para vender videojuegos.

Al notar que competir directamente con sus rivales a base de pura potencia en sus consolas no era la mejor de las estrategias, Nintendo trabajó en una consola que rompería con todas las formas de jugar que se tenían previstas y así, el 21 de noviembre de 2004, sale a la venta el Nintendo DS.



Fungió como la tercera consola portátil de Nintendo, que llegó a ser un parteaguas para la industria, pues contaba con doble pantalla retráctil, una de ellas táctil y micrófono que se podían usar para brindar una experiencia de juego nueva a sus usuarios, es cierto que ninguno de estos elementos fue una nueva incursión en las consolas portátiles, ya que las pantallas duales ya se veían desde algunos Game & Watch y consolas como la Game.com de Tiger, sin embargo, el Nintendo DS logró usar todas esas características para poder llamar la atención de un mercado que en ese entonces no era muy cotizado como lo es hoy en día, el de los gamers casuales.



La gente que era ajena al mundo de los videojuegos veía como estos se volvían cada vez más complicados, con controles con cientos de botones como los del Nintendo 64 o mecánicas y mandos muy complejos en juegos como Halo, pero esto cambió con el diseño del DS, que si bien tenía su buena cantidad de botones, el simple hecho de la pantalla táctil, hacía que la gente le perdiera el miedo a tocar la consola.

Además, no solo fue un tema de diseño, los primeros juegos de lanzamiento del DS experimentaban con todas las funciones que la consola ofrecía y aquellos que estaban enfocados al uso de la pantalla táctil tenían el sello de catálogo “Touch generation”, el cual generaba confianza al jugador de que el título sería de controles sencillos. Juegos como Nintendogs, que fue un simulador de mascotas, y Brain Age, un titulo de pequeños ejercicios mentales para ejercitar la mente, fueron grandes exponentes de este tipo de juegos que llevaban este sello y eran un ejemplo de cómo juegos diseñados para la relajación, pueden ser grandes éxitos.



El Nintendo DS podía soportar gráficos en 3D gracias a su procesador ARM946E-S @ 67 MHz, de hecho, su titulo de lanzamiento, Super Mario 64 DS, remake de Super Mario 64, se veía mejor que su versión original, también, el Nintendo DS contaba con una ranura que servía para poder jugar títulos de Game Boy Advance, que tambien sirvió para conectar ciertos accesorios exclusivos de algunos títulos, como el adaptador de guitarra del Guitar Hero: On Tour, o un vibrador para el Metroid Pinball.



Tuvo el honor de ser la primera consola de Nintendo que se podía conectar a Internet de manera inalámbrica, aunque los primeros títulos de lanzamiento no tuvieron la fortuna de contar con dicha función, el primer juego que lo pudo hacer fue Mario Kart DS, con un sistema de juego bastante sólido para la época, aunque con algunas opciones limitadas, otros juegos que se vieron bastante beneficiados con el juego en linea fue la Saga de Pokémon, con sus versiones Diamante, Perla, Platino, Heart Gold, Soul Silver, Blanco, Negro, Blanco 2 y Negro 2, al poder ofrecer combates e intercambios a distancia con cualquier entrenador y la posibilidad de dejar en oferta un Pokémon y pidiendo otro a cambio, haciendo un intercambio asíncrono y en juegos más modernos, hasta un sistema de rankings con puntos.



Hubo varias revisiones y mejoras en su haber, siendo la primera de ellas el Nintendo DS Lite que salió en 2006, la cual ofrecía un rediseño en la consola, haciendo la carcasa mas pequeña, pero conservando el tamaño de las pantallas, también incluyó una batería de mayor duración y 4 diferentes tonalidades de luz ajustables para la pantalla.

Posteriormente, en 2008 saldría al mercado el Nintendo DSi que sería un nuevo rediseño de la consola, pero que traería consigo dos cámaras frontales, además de un procesador más potente que ayudaba a los tiempos de carga y para poder jugar ciertos títulos que usaban como base la cámara, también contaba con una tienda virtual y una ranura para tarjeta SD con la cual poder guardar información, ademád de ser de las primeras consolas en poder tomar fotos y subirlas directamente a Facebook, desgraciadamente este nuevo modelo ya descartaba la ranura del Game Boy Advance, por lo que eliminaba la retro compatibilidad y eliminaba la posibilidad de usar los accesorios mencionados antes.

Finalmente, el último rediseño del Nintendo DS sería el Dsi XL que era el mismo modelo que el Dsi sólo que con una mayor pantalla a escala con pixeles y con colores más sobrios, un modelo pensando en personas que tienen problemas de la vista o que necesitan un mayor agarre en la consola.



Las ventas de la consola fueron brutales, llegando a superar incluso las del mítico Game Boy, con 150 millones en todas las ediciones del Nintendo DS, contra los 120 millones del Game Boy en todas sus ediciones, coronándose como la consola de videojuegos portatil más vendida del mundo y la segunda en general, solo por debajo del Play Station 2.

Como dato curioso, es la primera consola de Nintendo que fue lanzada primero al mercado americano antes que al japonés.



La sucesora del Nintendo DS, el Nintendo 3ds salió a la venta el 17 de febrero de 2011, dando por terminada la mayoría del apoyo del Dsi, cesando su producción por completo en 2013.