Paro de labores de sindicalizados del Ayuntamiento

A primera hora de este miércoles, decenas de sindicalizados comenzaron un paro de labores en protesta por la insuficiencia de insumos para poder realizar sus labores correspondientes, colocaron mantas y carteles en la entrada principal de varios edificios públicos para exigir además, cese el hostigamiento por parte del líder del sindicato, Gonzalo Juárez Méndez, en contra de personal disidente. Además de que acusaron se realizan cambios de adscripción sin previo aviso.



Esta protesta se realiza en la colonia Las Hadas, zona donde se ubica el Departamento de Servicios Públicos, Parques y Jardines Norte y Sur, y el área de maquinaria pesada, de las cuales forman parte los trabajadores que protestan.

Liliana Perales, una de las afectadas por el cambio de adscripción, señaló que el acoso laboral ha sido constante contra el personal que ha criticado al líder sindical y las pésimas condiciones para desempeñar sus funciones, pues faltan materiales como uniformes y aparatos para realizar un trabajo digno.

Asimismo, acusaron que el líder sindical y el secretario de Administración Municipal, Leobardo Rodríguez Juárez, entregan uniformes como nuevos, sin embargo, presentaron pruebas de que le están quitando el logotipo a las prendas de vestir que adquirió la pasada administración. Motivo por el cual, exigieron que el funcionario retire las manos del conflicto sindical, pues acusaron que se está prestando a realizar los cambios de áreas y a solapar actos de corrupción del dirigente.

A propósito de la temporada decembrina, informaron que el Sindicato comenzó a repartir piernas y pavos, y a los disidentes a Juárez Méndez no se les está entregando por discriminación.

Los quejosos amagaron con no retirar el paro en tanto no tengan una respuesta de parte del Ayuntamiento de Puebla, el cual, según ellos, hace más de dos meses no les dan solución a sus problemáticas.