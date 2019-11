Luz verde a multa por no renovar tarjeta de circulación

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla aprobó la imposición de una multa que puede ir de 515 pesos a 8 mil 295 pesos para quienes no renueven la tarjeta de circulación a tiempo.



Durante el análisis, el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Héctor Sulaimán, explicó que esta medida tiene por objetivo tener actualizado y con mayor control el registro vehicular del estado, pues aunque en 2018 se mantuvo gratuito este procedimiento de actualización de la tarjeta, no todos los contribuyentes lo hicieron.

Señalo que está reforma corresponde a una homologación al mismo código en dónde se establece la misma multa de 500 hasta ocho mil 900 pesos para quienes no renueven la placa vehicular.

La reforma cosiste en una modificación a los artículos 58 y 59 del Código Fiscal para incorporar como objeto de multa “no realizar el canje de tarjeta de circulación, o no llevar a cabo la actualización o canje de formas oficiales valoradas o medios de control fiscal, en los términos previstos en las disposiciones legales, programas o acuerdos que emitan las autoridades del Estado”.

La medida además ratifica la sanción de 515 pesos a 8 mil 295 pesos para los automovilistas que no realicen el canje de placas en los términos previstos en los programas o no presenten “los avisos al Registro Estatal de Contribuyentes o al Registro Estatal Vehicular o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la presentación sea espontánea”.