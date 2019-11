¡Otra de la Selección Mexicana! Ignora a la Sub 17

La Selección mexicana lo hizo de nuevo. Los elementos del TRI mayor ignoraron a los subcampeones del mundo Sub 17 en el Estadio Nemesio Diez, a excepción de Raúl Jiménez, Erick Gutiérrez y Rodolfo Pizarro, que saludaron a cada juvenil que representó a nuestro país en la Copa del Mundo de la categoría disputada en Brasil.



El acontecimiento se dio al mediotiempo, cuando los hombres de Gerardo Martino se dirigían hacia los vestidores. En el túnel, estaba el TRI Sub 17 de Marco Antonio Chima Ruiz, pues fueron homenajeados en Toluca, por su destacada participación en el Mundial, donde cayeron polémicamente en la final ante el país anfitrión.



Los juveniles vieron pasar a los jugadores del combinado nacional mayor, que enfrentaba en ese momento a Bermudas. En su mayoría, hicieron caso omiso; Jorge Sánchez y Cristián Calderón saludaron a unos cuantos. Pero fue Raúl Jiménez, Erick Gutiérrez y Rodolfo Pizarro los que se tomaron el tiempo de saludar y abrazar a cada elemento del TRI Sub 17, hecho que fue aplaudido por la afición mexicana.

¿Cuáles jugadores de la “mayor” se pararon a saludar a los sub campeones sub 17? ?????? pic.twitter.com/QMe5dD0Fnr — Tania Ventimilla ?? (@Ventimilla) November 20, 2019





En tanto, el resto del equipo ha sido altamente criticado por la acción que cometieron, que si bien, iban concentrados en el juego, usuarios en redes sociales, no ven la excusa para no haber saludado a sus compañeros de categorías inferiores.



Es importante recordar que no es la primera ocasión que se ven involucrados en una polémica de este tipo, pues justo cuando enfrentaron a Bermudas en su casa, al llegar al hotel de concentración, ignoraron a un par de aficionados que los alentaban.