QUÉPASA: ¡LeBron James hace historia con sus triple-dobles!

LeBron James se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en lograr un triple-doble contra todos los equipos de la liga.

James terminó con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias para impulsar a los Lakers, que tiene la mejor foja del campeonato y ganaron 12 de sus 13 últimos juegos tras un pleno de cuatro victorias en otros tantos encuentros en su cancha.

?? LeBron James reflects on a historic night, becoming the first player to record a triple-double against every team in the NBA. pic.twitter.com/GosC3oip7x