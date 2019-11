Antorcha seguirá exigiendo obras y servicios

“Nos encontramos frente a la Cámara de Diputados no por un capricho o porque queramos dinero los líderes como dice López Obrador, lo que queremos es que se resuelvan mil 600 obras de la gente humilde de cada municipio del país y esas obras se pueden etiquetar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, nosotros pagamos impuestos y eso es ingreso para el gobierno y en los egresos deben estar las obras para la gente, pero ahí esta el problema, porque el gobierno dice que ya no le va a resolver a las organizaciones, pero si no resuelve esas demanda a los únicos que afectan es al pueblo, negarle recurso a las organizaciones es negarle al pueblo de este país”, dijo Brasil Acosta Peña, dirigente de Antorcha en el Estado de México y diputado federal.

Ante los 10 mil antorchistas que continúan en plantón frente a la Cámara de Diputados, dijo que lo justo es que los impuestos que nosotros pagamos nos los devuelvan en obras y servicios.

López Obrador dice que ya no le van a dar dinero a las organizaciones, pero yo lo reto a que le demuestre que me ha dado dinero o que los gobiernos anteriores me han dado dinero por ser ser dirigente en el Estado de México, pero si no lo puede demostrar es que es mentiroso y calumniador.

Acosta Peña aseguró que él está "con la cara limpia como buen antorchista y como su diputado federal, en cambio los otros diputados se fueron de vacaciones, los únicos tres diputados que están aquí dando la lucha son el maestro Eleusis Córdova Morán, Lenin Campos Córdova y su servidor, vamos a estar los días que sean necesarios para defenderlos a ustedes”.

Asimismo, aseguró que el presidente dijo que el dinero se les daría a la gente de manera directa, pero a un año de gobierno no la han entregado, eso es una prueba de que es una mentira más, eso de que ya no les van a dar el dinero a las organizaciones y se lo van a dar a la gente es falso, el gobierno está exigiendo que le den 400 mil millones de pesos, porque dice que eso se lo van a dar directamente a la gente, pero si dividimos esa cantidad entre 130 millones de mexicanos, les toca de a 8 peso diarios, eso no alcanza para nada, pero lo que si va a ser es darle a 30 millones de mexicanos para que vuelvan a votar por él en la próxima elección, el dinero no es para resolver el problema de la gente, pero si nos dan esos apoyos debemos recibirlos porque es nuestro dinero.