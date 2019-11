El gobernador escucha y atiende a los ciudadanos

Con la intención de recibir asesoría jurídica, María Guadalupe Hernández Torres asistió a la Jornada de Atención Ciudadana que se realizó en Casa Aguayo para platicar con el gobernador Miguel Barbosa Huerta sobre el problema familiar que enfrenta.

En la sede del gobierno, Hernández Torres expresó que el mandatario le dio una respuesta inmediata por lo que su caso se canalizó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y al área jurídica del gobierno, instancias que analizarán la situación por la que atraviesa.

“Yo decidí venir a pedir ayuda con el gobernador, me dijo que no me preocupara, cuando pasé con los abogados me atendieron muy bien, voy a ir al DIF, ya me hicieron la cita. Le quiero decir (al gobernador) que muchas gracias, que tenga ese tiempo para nosotros, se lo agradezco mucho porque es muy importante que alguien nos escuche”, refirió María Guadalupe Hernández.