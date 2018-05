Tiroteo en escuela de Texas deja diez fallecidos

El principal sospechoso ya habría mostrado una conducta de violencia en sus redes sociales, posteando diferentes imágenes de armas, fotos con el símbolo nazi y una camiseta con el lema Born to Kill (nacido para matar).

También, se reportó que fueron ubicados diferentes artefactos explosivos en la escuela y sus alrededores, por lo que las autoridades comenzaron a desarmarlos, pidiendo a la población reportar la ubicación de cualquier objeto sospechoso.

Fue cerca de las 8:30 horas de la mañana cuando un profesor observó a un alumno portando un arma, por lo que decidió activar la alarma de incendios para advertir del peligro. De acuerdo con testigos, primero se escucharon algunas explosiones, mientras el sospechoso accionó el arma al salir los alumnos corriendo por la alarma de incendios.

Este fue el tiroteo número 22 en centros educativos en Estados Unidos en este 2018, comentando el presidente Donald Trump que este es un día triste para su nación y que su administración seguirá trabajando para acabar con este drama.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de mayo de 2018