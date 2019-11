Prepa BUAP Alfonso Calderón destaca por un alto porcentaje de estudiantes que entran a licenciatura

Gracias a la capacitación constante de sus profesores y a los programas de orientación y acompañamiento estudiantil, la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la BUAP es la unidad académica del nivel medio superior de la Institución con el mayor porcentaje de jóvenes que ingresan a licenciatura, además registra el menor índice de deserción escolar, 1.5 por ciento, destacó el Rector Alfonso Esparza Ortiz, durante el Segundo Informe de Resultados del director de esta unidad académica, Antonio Carcaño Morales.

“Ello muestra que aquí se preocupan día a día por la calidad, que son partícipes en todos los terrenos y áreas. Lo mismo tienen logros deportivos y académicos, como la Universidad del Conocimiento, y una destacada participación en actividades culturales y de responsabilidad social”, refirió.

En un clima festivo, ambientado con porras y el colorido de los globos, el Rector Alfonso Esparza expresó: “El trabajo que realizan es ejemplar. Siempre dispuestos a dar lo mejor de ustedes y a trabajar de forma conjunta por un mismo objetivo”.

Al reconocer las necesidades de esta preparatoria, se comprometió a destinar recursos para adecuar la cancha de usos múltiples para actividades educativas y culturales. Asimismo, instalar escaleras de emergencia, cámaras de videovigilancia, construir una barda perimetral y pista de tartán; además de proporcionar proyectores y equipos de cómputo.

Por otra parte, el Rector de la BUAP indicó que para el próximo año se esperan noticias optimistas en materia educativa, ya que se prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine recursos específicos a las universidades con preparatorias. “Este fondo subsanará las necesidades del nivel medio superior”.

Existe también la expectativa de abrir la oferta de plazas de nueva creación y que se tengan otros recursos para consolidar el fondo de estímulos al desempeño.

Al término del evento, la euforia de los jóvenes contagió al Rector Esparza, quien se tomó fotografías con la comunidad estudiantil. El ingenio salió a flote en las porras y carteles: “Que sí, que no; Esparza nuestro Rector”, “Mi prepa es la mejor, porque Esparza es mi Rector”, “Esparza no domina el mundo, solo porque no quiere”.

De manera previa, Antonio Carcaño Morales, director de la Preparatoria Alfonso Calderón, informó sobre el trabajo realizado de manera conjunta para posicionar a esta escuela como un plantel enfocado al desarrollo de aptitudes y valores entre sus 2 mil 497 estudiantes, así como a fortalecer la docencia e investigación.

Destacó una eficiencia terminal de 91.9 por ciento y un índice de deserción de 1.5 por ciento. Este logro es producto de asesorías académicas y de orientación educativa, así como de reuniones con padres de familia. Además, este año se incrementó el número de alumnos de nuevo ingreso, al pasar de 850 a 870.

La planta docente de esta unidad académica está conformada por 108 profesores: 34 forman parte del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (Esdeped), cinco son doctores y 81 tienen maestría. Atienden dos programas educativos, el 06 y 07.

Carcaño Morales mencionó la puesta en marcha del Programa de Emprendimiento para llevar a cabo proyectos e innovar. Para ello se tiene capacitación interna y externa. Este programa está en la etapa 2.

En cuanto a logros, en la pasada Universiada del Conocimiento, competencia organizada por la Coordinación General de Asuntos Estudiantiles, esta unidad académica obtuvo el primer lugar. También se realizaron actividades académicas y culturales, como la semana de divulgación científica, programas de protección civil y de apoyo emocional, talleres de erradicación de la violencia y una feria profesiográfica.

Finalmente, Carcaño Morales externó un agradecimiento al Rector Alfonso Esparza Ortiz por el buen manejo de los recursos en beneficio de la Institución y de la comunidad universitaria.