QUÉPASA: Integrante de OV7 revela cómo se comió su placenta

Eika Zaba, integrante de OV7, acaba de dar a luz a su hijo Emiliano, y compartió su experiencia como madre primeriza en YouTube, donde también explicó cómo se comió su placenta.



La cantante ha publicado dos videos en su canal de YouTube explicando cómo vivió el parto y cómo han sido estás semanas

"Ya tiene dos semanas y ha cambiado mucho de la primera semana de nacido a ahorita, la primer semana dormía todo el tiempo, ni si quiera abría los ojos, dormía, comía. Ahora esta segunda semana ya abre mucho los ojos, está muy pendiente", explicó.

Asimismo, afirmó que una de las mayores complicaciones que tuvo fue cambiar pañales.

"A la hora de cambiarle el pañal son unos gritos pero gritos, se enoja muchísimo (…) Tengo que confesar que puse muy malos pañales las primeras veces, entonces cuando se hacía pipí se batía toda la espalda", confesó.

Pero eso no fue todo, pues también mencionó que no ha podido lactar.



Erika se unió a las famosas que se han comido su placenta como Anahí. Durante el video, indicó que aunque ella quería comerse su placenta directamente optó por hacerla en pastillas, lo cual le ha ayudado a no sentirse tan cansada.