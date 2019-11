Sin City llegará a la televisión con 2 nuevas series

Tras ser adaptada a la gran pantalla por Frank Miller y Robert Rodriguez, Sin City, una de las novelas gráficas independientes más exitosas de todos los tiempos, tendrá su propia serie de televisión.



Legendary ha llegado a un acuerdo con el creador del cómic, Frank Miller, para adaptar su obra a la pequeña pantalla. La productora, que aún no cuenta con ninguna plataforma o canal que distribuya este contenido, se encuentra actualmente preparando una primera temporada que contará con Robert Rodríguez como productor ejecutivo, junto al propio Miller.



El contrato contempla además la creación de una serie de animación que servirá como precuela para la historia original y de la que, por el momento, no se conocen más detalles.



El acuerdo ha sido posible debido a que la compañía propietaria de los derechos de adaptación de la novela gráfica, The Weinstein Co., fue disuelta tras los escándalos de acoso sexual de su fundador, Harvey Weinstein.



Sin City se une a la lista de series que actualmente se encuentran bajo la producción de Legendary. El estudio se encarga de producir algunas de las series disponibles en plataformas streaming como Lost in the Space o The Expanse.