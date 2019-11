Bale responde a críticas de la prensa

Gareth Bale compareció ante los medios desde la concentración de Gales y contestó a las críticas que desde España le acusan de bajo rendimiento con el Real Madrid y pensar más en el golf, su otra gran pasión.

Bale aseguró que no lee mucho la prensa, pero recibe lo que se habla de él gracias a sus amigos.

"Me mandan cosas que se dicen, imágenes... En una se decía que había hecho un triple bogey, y yo no he hecho un triple bogey en mi vida", bromeaba el galés, provocando la risa de los periodistas presentes.