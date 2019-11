Considera Trump testificar en juicio político en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera seriamente acudir al congreso para testificar por el proceso del juicio político en su contra.

A través de su cuenta de Twitter se quejó de la "cacería de brujas" en su contra, así como de la presidenta de la cámara de representantes, Nancy Pelosi, por omisiones legislativas en materia del T-MEC, infraestructura, entre otros.

"Aunque no he hecho nada malo y no me gusta darle credibilidad a esta parodia de justicia, me gusta esta idea y, para que el Congreso pueda concentrarse nuevamente (en su papel legislativo), consideraré seriamente", tuiteó.