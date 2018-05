Martha Erika se compromete a reconstruir escuelas afectadas por las lluvias en Tlaola

Al reunirse con ciudadanos del municipio de Tlaola, la Candidata de la Coalición "Por Puebla al Frente", Martha Erika Alonso se comprometió a reconstruir los planteles escolares de Chicahuaxtla y Nuevo Huixtla, que resultaron afectados por las lluvias en el año 2016 y que no han sido rehabilitados.



En este sentido, Alonso Hidalgo destacó que se trabajará de manera integral en la educación de los niños poblanos, brindando mejores condiciones, así como útiles escolares gratuitos para apoyar la economía de las familias.

"La educación es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, por eso quiero hacer un compromiso con ustedes, hoy en día ya se les otorgan los uniformes escolares gratuitos, por lo que me comprometo a otorgarles los útiles escolares gratis a los niños que están inscritos a escuelas públicas, que los padres ya no gasten ni en uniformes ni en útiles; además me voy a comprometer a arreglar las escuelas primarias de Chicahuaxtla y Nuevo Huixtla”, remarcó.