ESPECIAL: El Xbox clásico cumple 18 años

El Xbox o Xbox clásico como se le conoce en la actualidad, fue la primer consola de Microsoft que vio su lanzamiento el 15 de noviembre de 2001, Y aunque fue la primera consola de la empresa, no fue su primera participación en el mundo de los videojuegos, ya que anteriormente había trabajado en la fabricación de la última consola de la casa del erizo azul, la Sega Dreamcast, gracias a ese trabajo fue que la empresa de Windows tomó muchas ideas que después se volverían presentes en el Xbox, con una mejor forma.



El Xbox fue la última consola de la sexta generación de consolas en salir al mercado, su competencia fue la Nintendo GameCube y el Play Station 2, para el momento en que salió al mercado, Sega ya había declarado el cese del Dreamcast y anunciado que sólo trabajaría en el desarrollo de juegos, por lo que era la oportunidad perfecta para que Microsoft tomara terreno en el hueco que ahora estaba presente.



La estrategia de Microsoft con el Xbox fue muy clara, desde un principio, sería la consola de juegos mád grande de la generación, y lo hizo de manera literal, ya que el tamaño de la consola era una calamidad, debido a la energía que utilizaba gracias a su procesador con base Pentium 3, lo que la hizo la más potente de principios de 2000, pero el primer Xbox sabía que el futuro del gaming estaba en la reproducción multimedia y en el juego en linea, por lo cual, la consola permitía ver archivos de video, televisión, reproducir tu propia música mientras estabas en medio de una partida y el servicio más importante de todos, Xbox Live, el primer servicio de pago para juego en linea de consola.



Si hay algún juego que defina el dominio total del Xbox, es en definitiva Halo, el primero, siendo un titulo de lanzamiento llamó a muchos la atención, y pede a que se podía jugar en la pc, las ventajas de poder jugar en pantalla dividida con 4 jugadores, o si se conectaban varios Xbox mediante una conexión LAN, donde hasta 16 jugadores podían estar en una misma salsa.

Halo fue la razón por la cual muchos se compraron la segunda versión y por la que muchos contrataron el servicio de XboxLive, ya que el juego en linea fue el mayor punto de venta de esta secuela, tanto Halo como Halo 2, son considerados como uno de los mejores juegos multijugadores de la historia. Pero no todo es Halo en el Xbox, Microsoft también tuvo éxito al incursionar en los simuladores de manejo con su saga Forza Motosport, el cual es un digno rival de la saga Gran Turismo de Sony, otro juego que tuvo mucho renombre fue el afamado RPG de Fable, el cual prometía ser un juego en donde las decisiones que tomabas influirían de manera radical el rumbo del bien o el mal para nuestro personaje, y si bien muchas de estas promesas fueron exageradas, fue uno de los mejores RPG que tuvo la consola.



El recibimiento de la consola fue aceptable para ser la primera de Microsoft, logrando unas ventas totales de 22 millones, aproximadamente, lazándose primero en Estados Unidos, su principal zona comercial, algo curioso es que, el segundo mercado más importante de Xbox, sorpresivamente es México, ya que desde sus inicios, el mexicano ha sentido esa atracción por la consola hasta ahora. Desgraciadamente, en el resto del mundo, la consola no fue tan bien recibido, en Europa llegó a vender menos de la mitad de las ventas totales del consola y en Japón, solamente vendió 1%, para tener una mejor perspectiva, normalmente una consola de Nintendo o Sony logra llegar a vender 18% de sus ventas totales únicamente en el país nipón, por lo que un 1% quiere decir que la consola no salió ni en rifa.



La sucesora del Xbox clásico, el Xbox 360, fue lanzado el 22 de noviembre de 2005, con apenas 4 años de haber salido su antecesora, esto no significó el cese inmediato del original, ya que se le seguiría dando soporte durante algunos años mas, la producción de la consola y sus accesorios fue cesada en 2008, el último juego que salió en el Xbox fue Madden 2009, con una fecha del 14 de agosto del 2008 y el servicio de Xbox Live duró unos cuantos años, hasta que finalmente, fue cesado en 2010 para darle prioridad al servicio online del Xbox 360