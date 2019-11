La educación debe preservar su compromiso de formar ciudadanos convencidos del valor de la justicia, la equidad, la tolerancia y la sostenibilidad: Esparza

La educación superior debe preservar su inquebrantable compromiso de formar ciudadanos convencidos del valor de la justicia, la equidad, la tolerancia y la sostenibilidad; seres humanos íntegros, éticos y responsables que asuman la conducción de su comunidad, su entorno y su país, con una clara convicción sobre los derechos humanos, la conservación ambiental y la convivencia pacífica, señaló el Rector Alfonso Esparza Ortiz al externar su punto de vista sobre el futuro de la educación superior.

Durante su participación en la apertura de la Conferencia de la Asociación Internacional de Universidades, AIU 2019, Transformar la educación superior para el futuro, puntualizó que frente a las nuevas realidades, la educación superior debe conservar su carácter humanístico, pues el conocimiento de nada sirve, si no es para mejorar la vida de las personas.

Tras considerar que frente a los cambios de paradigmas, las instituciones deben desarrollar capacidad de adaptación y respuesta frente a requerimientos y retos inéditos, el Rector de la BUAP expresó: “En un mundo de acelerados avances científicos y tecnológicos, en el que la computación cuántica, la inteligencia artificial, las criptomonedas, el blockchain, el internet de las cosas y muchas otras innovaciones ya condicionan el desarrollo y son factores de poder entre las naciones, la universidad está obligada a brindar respuestas en el campo de la investigación científica y en la formación de capital humano que reclama un planeta en constante transformación”.

Así, frente a este panorama complejo, cuestionó: ¿qué cambios debemos hacer en los sistemas de enseñanza aprendizaje?, ¿qué alternativas de financiamiento están a nuestro alcance?, ¿cómo podemos aprovechar mejor la tecnología?, ¿qué tipo de egresados queremos formar?, ¿cuáles son las características de los docentes que precisamos?, ¿a qué mundo aspiramos?

Durante la apertura de la Conferencia de la Asociación Internacional de Universidades, foro que reúne a rectores, investigadores y especialistas de 184 universidades de 67 países, el Rector Alfonso Esparza Ortiz aseveró que “como en muchos otros ámbitos, los jóvenes están llamados a ser protagonistas de una nueva mirada sobre el mundo; a ellos corresponde impulsar las transformaciones necesarias para que el planeta pueda seguir albergando al ser humano”.

Para ello, precisó que los estudiantes requieren de un acompañamiento integral: “Debemos dotarlos de las competencias necesarias para que sean capaces de autogestionar su aprendizaje a lo largo de la vida, ya que en la actualidad el conocimiento se duplica cada dos horas; asimismo, la formación académica debe brindarles conocimientos, habilidades y valores que los haga profesionistas competitivos y agentes de cambio en su entorno, preparados para formular alternativas y soluciones a problemas diversos”.

“The competence is between humanity and the future, and we all are on behalf of our youngsters to conquer the future”, expresó.