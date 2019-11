QUÉPASA: ¡Otra de Bárbara de Regil!

La actriz Bárbara De Regil ha dado nuevamente de qué hablar luego de compartir en sus redes sociales cómo identificar a la “gente toxica”.



A través de sus historias de Instagram, Bárbara apareció explicando los pasos para detectar a esta clase de personas. En el video, menciona que la “gente toxica” se queja de todo y comienza a hablar de cosas que no se les pregunta.

“Se queja de todo, ¿ubican esa gente?, que les dices ¿cómo estás? y te contestan ahhh, y te contestan con una bola de problemas que no preguntaste, se quejan de todo”, explica De Regil.

Esto provocó que los internautas la criticaran, pues aseguran que cuando alguien pregunta ¿cómo estás?, esa persona te va a contar si se siente bien o mal y probablemente te diga cosas que no has preguntado.



En redes sociales ya se leen comentarios como “Mmmmta señora, pues entonces no preguntes ‘¿cómo estás?'”, “Dice Barbara De Regil que le bajes a tu toxicidad”, “Wey ya quítenle el pinche internet a Bárbara de Regil paro”.



Cabe destacar que esta no es la primera vez que la actriz es criticada por el contenido que sube a internet, pues anteriormente fue juzgada por hablar mal de las personas que beben en exceso y comen muchos tacos fritos.