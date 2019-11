QUÉPASA: Calles de Tabasco se cubren de espuma marina

Una ola de espuma marina que salió desde el puerto Sánchez Magallanes, de Cárdenas, Tabasco, llegó a las calles y casas de los vecinos de la zona, cubriendo los lugares aledaños a la playa de una capa de aproximadamente un metro de la sustancia marina.

Según los reportes, algunas personas quedaron atrapadas en sus casas, otras no lograban cruzar las calles ante el miedo de atravesar la sustancia. Algunos vecinos detallaron que ya habían presenciado sucesos similares, sin embargo, no de tal magnitud.

Protección Civil de Tabasco informó que el fenómeno se disipó por la tarde y que la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático (SBSCC) brindarán en los próximos días el resultado de qué provocó este fenómeno meteorológico.

El titular del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Jorge Mier y Terán Suárez, no descartó que la espuma pueda presentarse de nuevo pero en menor cantidad, y que probablemente tenga relación con las intensas lluvias registradas en los últimos días.

“Si es producto por ejemplo de las lluvias que se presentaron con el frente frío No. 12, pues todavía vamos a tener situaciones, porque posiblemente venga el frente frío No. 13, que traiga lluvias el fin de semana y pensamos se pueda repetir el fenómeno, pero vimos el paso de los frentes fríos anteriores y no sucedió, por lo que se tiene que esperar la revisión”, comentó.