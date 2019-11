Habrá acuerdo con ambulantes para que no se instalen durante el Buen Fin

El secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, afirmó este miércoles que se llegó a un acuerdo con 11 organizaciones de comerciantes informales para que durante este “Buen Fin” no se instalen en las calles del Centro Histórico, a fin de garantizar las ventas al comercio establecido.

En caso de que las organizaciones incumplan con el acuerdo, advirtió que mantendrá un operativo permanente para desalojar con el uso de la fuerza pública a los vendedores.

Para ello, dijo que la mayoría de los 80 elementos con los que cuenta el Departamento de Vía Pública y Guardias Ciudadanas serán destinados para vigilar las calles del primer cuadro de la ciudad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, informó que aplicará las sanciones en contra de los comerciantes por violentar el Código Reglamentario Municipal (Coremun).

En rueda de prensa, afirmó que el acuerdo es resultado del diálogo para que los 750 ambulantes no salgan a vender a la vía pública durante este viernes, sábado, domingo y lunes próximo.

“Con todas las agrupaciones del Centro Histórico hemos realizado pláticas y han establecido el compromiso, en algunos casos lo han hecho público, que no saldrán a vender a las calles”, aseveró.

Negó rotundamente que haya acuerdos al margen de la ley con las organizaciones de comerciantes, para condicionar que no salgan a vender a la vía pública.

“La secretaría de Gobernación no tiene facultades para abrir temporadas de venta a comerciantes, si el Cabildo no lo autoriza”, enfatizó, luego de recalcar que no se negoció con la liberación de permisos para trabajar durante el periodo de Navidad a Reyes Magos.