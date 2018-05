Barrales reta a Arriola a comprobar sus señalamientos

Y es que el ex director general del IMSS afirmó en pleno segundo debate entre los aspirantes capitalino sobre la posesión de la supuesta propiedad de un departamento en Polanco de Alejandra Barrales.

La abanderada de la coalición Por la CDMX al Frente (PAN-PRD-MC) finalizó diciendo que ya no perderá su tiempo contestando mentiras.

“Yo me he resistido toda esta campaña a perder mi tiempo contestando mentiras porque si no, no me pongo a trabajar y a hacer propuestas, pero sí llega un momento en el que hay que poner a cada quien en su lugar y el día de ayer quedó claro el lugar que tiene el candidato Mikel: Fantasías Mikel, es un mentiroso, además de mantenido”, declaró.