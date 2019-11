Anuncia Antorcha plantón en San Lázaro

En conferencia de prensa, Soraya Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista en la capital poblana, anunció que hoy martes 12 de noviembre, más de 10 mil antorchistas del centro del país se apersonarán en las instalaciones del Congreso de la Unión para pedir que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 se contemplen obras y servicios para colonias y municipios humildes de los estados de la República.

En compañía del diputado local antorchista por el distrito 23, Nibardo Hernández Sánchez, la líder en el norte de la capital, Rosario Sánchez Hernández, y el líder estudiantil Alejandro Rojas Romero, Soraya Córdova explicó que serán dos mil poblanos quienes se mantendrán junto al resto de antorchistas en plantón frente a San Lázaro pidiendo que los reciba la comisión de presupuesto y, en todo caso, hasta que sea aprobado el PEF 2020.

Córdova Morán afirmó que lo único que piden es que en el Presupuesto de Egresos se “recoja el sentir de muchas localidades, de muchos pueblos, de muchas escuelas para que se reconsidere la programación del gasto para obras y servicios de primera necesidad para diferentes colonias y localidades marginadas del estado y del país”.

Sostuvo que es necesario que no se dejen desprotegidas las obras prioritarias y los servicios de primera necesidad: “lo sentimos nosotros en nuestras localidades, la ausencia total de recursos para este tipo de necesidades, en esta época, en pleno siglo XXI no se puede prescindir de electrificación, por ejemplo, y el problema es que si tú vas al municipio, aparte de la incapacidad para ejercer, no tienen, no hay forma de que ellos puedan ejercer recursos, no hay forma de que puedan atender esas necesidades”.

De igual manera, la líder capitalina lamentó la desaparición del Ramo 23, pues dijo que “al quitarles el Ramo 23 a los municipios, le quitan capacidad de maniobra, capacidad para resolver estas demandas”, así como el recorte a diversos programas, “por ejemplo Prospera, que nosotros que vivimos con la gente sabemos lo que implicaba de bien para muchas familias”.