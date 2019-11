Anuncia Barbosa Agencia de Energía

En sesión del Congreso del Estado, fue aprobada creación de la Agencia de Energía que incrementará la competitividad local del desarrollo energético sustentable y estratégico y contribuirá al desarrollo de la industria eléctrica y de hidrocarburos, esto ayudará a la atracción de inversiones y con ello la idea es la generación de empleos.

Así lo informó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, quien reveló que coadyuvará a promover el ahorro y uso eficiente de la energía y gestionar inversiones público y privadas.

Anunció que la Agencia de Energía de Puebla se trata de un fideicomiso que tiene como propósito captar más inversiones, es decir, pretende que haya almacenamiento, energías limpias y contar con ductos de gas natural, para que los inversionistas tengan todo lo necesario para operar en la entidad.

Explicó que esto ayudará a los 17 parques industriales que se tienen en Puebla, pues en algunos de ellos no hay este tipo de energías, lo que resulta indispensable y "no existirá la llegada de empresas importantes que no sea con ductos de gas natural y tenemos a través de esa agencia ya muchos compromisos de inversión, enormes, que pronto daremos a conocer sobre cuántos miles de millones estarán comprometidos para invertirse en Puebla".

Barbosa afirmó que en el estado no se aceptarán empresas que no cuenten con ductos de gas natural, ya que será una medida indispensable.

Finalmente, subrayó que la Agencia de Energía se constituirá como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, y tendrá que fomentar asociaciones nacionales e internacionales entre los sectores público, social y privado, para desarrollar proyectos en materia energética y que sean prioritarios para el estado.