Acuchillan a actores en obra de teatro en Arabia Saudita

Por lo menos cuatro personas resultaron heridas, luego de que un hombre atacara con un arma blanca a un grupo de actores mientras se encontraban en escena en un obra de teatro en un parque de Arabia Saudita.

Los servicios de emergencia saudí recibieron una alerta la noche de ayer a las 20 horas local, por un apuñalamiento en el parque Rey Abdulá, en la zona de Al Malaz, por lo que de inmediato se enviaron nueve ambulancias al lugar.

Al menos cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Mohamed bin Abdelaziz, hasta el momento se desconoce su estado de salud.

#BREAKING: Riyadh police arrested an #Arab resident in possession of a knife after he stabbed two men and a woman who were members of a theatrical group. pic.twitter.com/ULbWsj3SlF — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 11, 2019