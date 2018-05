FGE sin pistas de los responsables o móvil del menor degollado en Cuapiaxtla

viernes, 18 de mayo de 2018, Diego Maldonado

Hasta el momento, la Fiscalía General no cuenta con pistas del o de los responsables de privar de la vida a un niño de 13 años, que fue hallado al fondo de una barranca en Cuapiaxtla de Madero, cerca de la ex hacienda de Santa Inés Cuautla.

La dependencia no ha proporcionado detalles sobre el hecho, y afirma que no se negó a iniciar la búsqueda del menor, pues se tomó conocimiento por parte de las autoridades hasta que se encontró el cuerpo y no desde su desaparición.