Otro intento para evitar huelga de fútbol femenino

Habrá un nuevo intento para evitar la inminente huelga indefinida del fútbol femenino prevista para el próximo fin de semana 16 y 17 de noviembre. Las posturas entre los clubs de la Primera Iberdrola y los sindicatos que negocian el convenio colectivo para el fútbol femenino siguen muy alejadas, por lo que la Dirección General de Trabajo ha decidido que este martes presentará “una oferta de mediación” con el propósito de que ambas posturas encuentren puntos de acercamiento y de esta manera intentar evitar la huelga.

El director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), Mariano Soriano, explicó que con esa “oferta de mediación” intentarán “acercar un poco las posturas porque están todavía alejadas”. Cabe recordar que la Asociación de Clubes propuso un salario mínimo de 16 mil euros brutos anuales, con una parcialidad de 50%, lo que rebajaría el sueldo a la mitad, o sea, a 8 mil euros brutos para media jornada (cuatro horas diarias).

En el otro lado, la AFE presentó una nueva propuesta en el marco de la negociación con el fin de cerrar un acuerdo para desbloquear la situación. Sin embargo, la Asociación de Futbolistas continúa defendiendo 75 por ciento de la parcialidad laboral en relación al efecto que tiene en las cotizaciones. El mismo organismo insiste en que se debe incluir en el Convenio Colectivo, entre otros conceptos, el cobro del 100% del salario pactado en caso de incapacidad laboral cualquiera que sea la contingencia, la retroactividad, el seguro de accidentes, fallecimiento o incapacidad permanente que imposibilite la continuidad del ejercicio de su profesión y elaboración de un plan de empleo.

Tras la reunión de última hora de ayer en el Ministerio de Trabajo, Soriano aseguró que “con lo que ha dicho la parte social y con lo que ha dicho la parte empresarial, la Dirección General de Trabajo va a preparar una solución intermedia. A ver si mañana avanzamos un poco más”.

Pese a todo, lo cierto es que la huelga parece que seguirá adelante ya que al no llegarse ayer a un acuerdo se considera que no hay tiempo para organizar la jornada. Todo queda pues a expensas de la propuesta del Ministerio y la celeridad en buscar un posible acuerdo para que esta huelga no se lleve a cabo.

Pendientes en Lublin

Varias jugadoras internacionales hablaron de la huelga desde Lublin, donde están concentradas para jugar ante Polonia. Sandra Paños aseguró que “estamos dispuestas a pelear hasta final. Es nuestro momento. Creo que si bajamos los brazos va a seguir ganando esa gente que aún se resiste a pelear porque el fútbol femenino crezca. No queremos llegar a huelga, pero si hay que llegar, llegaremos”. Por su parte Ángela Sosa dijo: “Solo queremos el bien para el fútbol femenino, un acuerdo sin tener que llegar a casos extremos. Pero estamos muy tranquilas, sabemos separar lo que hay entre la huelga y lo que pueda venir a lo que nos dedicamos, que es a ser profesionales”.