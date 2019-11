Santos, superlíder de la liga BBVA

Santos Laguna amarró el liderato del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, tras llegar a 36 unidades; en tanto, seis equipos ya apartaron su lugar para la Liguilla, cuando resta una jornada para terminar la fase regular.



El conjunto lagunero se impuso 3-1 a Cruz Azul en el Estadio Corona TSM, donde no conoció la derrota en el torneo; al tiempo que dejó sin posibilidades matemáticas a los celestes de acceder a la lucha por el título, equipo que cumplirá en diciembre 22 años sin ser campeón en la Liga MX.



Necaxa, América, León, Tigres y Querétaro amarraron su boleto a la Liguilla, luego de celebrarse este fin de semana la Fecha 18; a falta de una jornada, quedan disponibles dos boletos, con Monterrey y Morelia como principales candidatos a obtenerlos.



Tijuana, Pumas, Pachuca y Guadalajara todavía tienen posibilidades matemáticas de calificar a la fiesta grande, pero además de ganar sus respectivos duelos de la última jornada, necesitan una casi milagrosa combinación de resultados.



Tigres comanda la tabla de cocientes; mientras, Veracruz no sale del último sitio, luego de disputarse la penúltima fecha.



La escuadra regiomontana empató sin goles con Pachuca para llegar a 155 unidades en 85 partidos, para así colocar su cociente en 1.8235 que los tienen en el primer sitio.



América está en el segundo puesto con 1.7674, resultado de 152 puntos en 86 duelos, seguido por Monterrey en el tercer escalón con 1.76.47.



En la parte baja, Veracruz es el peor con 0.4706 al sumar solo ocho puntos en 17 duelos, superado por Guadalajara con 1.0941 y Atlas que no vio acción en esta jornada al tener 1.1059.



Mauro Quiroga apunta para campeón goleador



El argentino Mauro Quiroga se mantiene en el primer sitio de la tabla de goleo individual; mientras, Alan Pulido ascendió al segundo escalón.



Los partidos de la siguiente jornada son



Puebla vs. Necaxa

Tijuana vs. León

Querétaro vs. Morelia

Cruz Azul vs. Atlético San Luis

Monterrey vs. Atlas

Guadalajara vs.Veracruz

Pachuca vs. Pumas

Toluca vs. Santos Laguna

FC Juárez vs. Tigres

Descansa: América