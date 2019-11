Invierno 2019 será menos crudo

Este 2019 se espera un invierno menos crudo que los anteriores, con temperaturas mínimas por arriba de la media histórica en la mayor parte de la República Mexicana.

Así lo informó Jorge Zavala, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien recordó que para esta temporada 2019-2020 se pronosticaron 53 Frentes Fríos de septiembre a mayo, y en estos momentos se tiene la presencia del sistema frontal número 11 que afecta a Tamaulipas y Veracruz por lluvias y el norte del país por bajas temperaturas.

“Se prevén temperaturas mínimas promedio mensuales por arriba del promedio histórico en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Campeche, así como en gran parte de Baja California Sur, norte de Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, oriente de Sonora, norte y oriente de Chihuahua, norte y sur de Sinaloa y el sur de Yucatán”, precisó.

Mientras que el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero, hizo un llamado a no confiarse en esta temporada invernal, protegerse del frío para evitar muertes por hipotermia, tener cuidado con la quema de combustibles al interior de los hogares para que no haya intoxicaciones, atender las enfermedades respiratorias, y poner mayor atención en las carreteras con el fin de que no se presenten accidentes automovilísticos por la neblina.

“La temporada pasada de frentes fríos tuvo 62 frentes fríos, el pronóstico era de 50, 22 personas perdieron la vida, 21 de ellas perdieron la vida por intoxicación y solamente una perdió la vida por hipotermia”, señaló.

Agregó que 17 estados son prioritarios por bajas temperaturas, donde están listos los programas para atender a la población más vulnerable por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Comisión Nacional del Conagua (Conagua), Cruz Roja, Secretaría de Salud y Sistema DIF.