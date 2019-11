Selección alemana no viajará a países que discriminen a la mujer No mandaremos ninguna selección a partidos que tengan lugar en países en los que las mujeres no tengan los mismos derechos: Fritz Keller.

Foto: Twitter La selección alemana de fútbol tendrá en cuenta en sus futuros partidos internacionales las condiciones políticas y sociales de los países anfitriones, según aseguró el presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), Fritz Keller. "Dentro del fútbol alemán tenemos que ponernos de acuerdo para responder de manera diferenciada a cuestiones complejas. ¿Qué valores no son negociables para nosotros? Por ejemplo, los derechos de las mujeres", señaló Keller. Añadió que en su primera reunión de presidencia presentó una propuesta "según la cual no mandaremos ninguna selección a partidos que tengan lugar en países en los que las mujeres no tengan los mismos derechos". Igualmente, Keller señaló que la 'Mannschaft' tampoco disputará encuentros donde no tengan "garantizado" todas las mujeres "el libre acceso a estadios de fútbol u otras instalaciones deportivas". Dicha propuesta fue aprobada de manera unánime.