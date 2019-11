Este fin de semana podría publicarse prohibición de venta de celulares en la vía pública

Liza Aceves López, secretaria general del municipio de Puebla, espera que este viernes sea publicado en el Periódico Oficial del Estado la normativa que prohíbe la venta de celulares en vía pública.

Informó que el ayuntamiento de Puebla remitió el dictamen a la subsecretaría jurídica de la Secretaría de Gobernación del estado por ello, espera que se consolide el trámite para que sea inicie con los operativos.



“Se espera que el viernes esté y en cuanto lo tenga se publique y no se espere más tiempo. Hoy seguramente tendremos respuesta, ellos son muy sensibles. No, es una irregularidad mayor hasta que no se publique no se pueden hacer operativos”.

Aceves López reveló que tiene indicaciones de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco de no dejar el tema, por lo que espera que este fin de semana quede publicado en el Periódico Oficial del Estado. Afirmo que le han dado seguimiento desde que fue aprobado en el cabildo, y aclaro que los tiempos no los establece la autoridad municipal, sino el estado.

Cuando el gobierno que encabeza Claudia Rivera Vivanco formalice la petición para publicar este decreto, el Periódico Oficial lo publicara en su sitio web y pocos días después quedará la versión impresa, sin embargo, ambos tienen la misma validez y una vez que se publique en la página entrará en vigor la reforma.



Desde el 4 de septiembre el Cabildo de Puebla aprobó por unanimidad de votos adicionar la fracción X al artículo 651 del Código Reglamentario Municipal, para la prohibición de venta de celulares o dispositivos electrónicos de comunicación nuevo o usado en la vía pública, a fin de disminuir los delitos como el robo a transeúnte o a casa-habitación.



El dictamen fue elaborado con la Secretaría de Gobernación municipal debido al incremento de la venta de celulares robados en las calles, principalmente del primer cuadro de la ciudad.