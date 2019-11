QUÉPASA: Rapero lleva a su hija cada año al ginecólogo para saber si sigue siendo virgen

Recientemente, el rapero T.I. declaró en una entrevista que desde que su hija cumplió 16 años, la lleva una vez al año al ginecólogo para que le confirmen si sigue siendo virgen o no.

Durante la transmisión del programa Ladies Like Us, le preguntaronnsi ya tuvo ‘la plática de sexo‘ con su hija, a lo que el intérprete respondió:

De hecho, explicó que desde el cumpleaños 16 de su hija realiza estos chequeos.

El médico asignado, previo a la revisión, le explico al padre de familia que el himen se puede romper por muchas otras cosas aparte de la práctica sexual, a lo que el artista le contestó:

“Mire, doctor, ella no monta a caballo, no usa bicicleta y no hace deporte. Así que por favor sólo revísela y deme los resultados”.