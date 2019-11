Lanzan canción inédita de George Michael a casi tres años de su muerte

Una nueva canción grabada por George Michael en su última sesión de estudio antes de que muriera en 2016 fue lanzada este miércoles y muestra al ídolo pop británico cantando sobre temas sociales.



'This Is How (We Want You To Get High)', su primer material original desde 2012, se reproducirá al final de la película "Last Christmas", que está inspirada en las melodías solistas de Michael y en sus éxitos con el dúo Wham!.





Michael, uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos, que alcanzó la fama en la década de 1980 como parte del dúo Wham!, murió en su casa en la Navidad de 2016 a los 53 años.



La canción inédita, que fue grabada durante las últimas sesiones de estudio de George, es el primer material original en ser compartido en siete años. La letra, escrita exclusivamente por George, ve a la estrella abordar los males de la sociedad con su mezcla característica de autocrítica y humor irónico".



Sobre una melodía pegadiza, la distintiva voz de Michael incluye líneas como "Tu padre era un bebedor", "Mi padre era un drogadicto" y "Siempre trataré de arreglar mi vida". Un video que acompaña la canción presenta una animación de Michael a lo largo de los años.



El ganador del premio Grammy, que tuvo varios enfrentamientos con la ley vinculados a las drogas, había empezado trabajar en el tema en 2012 y lo terminó en un estudio en 2015.



La película "Last Christmas", protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding y trata sobre una mujer que trabaja como un elfo en una tienda de Navidad, toma el nombre de una melodía festiva de Wham! de 1986.