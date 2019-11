Comité de Competición no perdona a Luis Suárez

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el pliego de alegaciones enviado por el Real Zaragoza para dejar sin efecto la tarjeta amarilla que Luis Suárez vio contra Las Palmas y ha sancionado al delantero colombiano con un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones.



Así que Luis Suárez se perderá el partido de este domingo frente al Almería, salvo que prospere el recurso que el club aragonés enviará mañana al Comité de Apelación.

“Tras analizar las alegaciones presentadas por el Real Zaragoza SAD, y de visionar la prueba videográfica aportada, solo se puede concluir que la acción del jugador amonestado es compatible con la descripción de los hechos que efectúa el colegiado en el acta del encuentro. En consecuencia, no se aprecia el error material manifiesto invocado como fundamento de las alegaciones del club.

El club afirma que la caída del jugador no es fruto de un derribo del que sería autor el jugador amonestado, sino de un lance del juego que provocó que perdiese el equilibrio. Ofrece en este sentido una extensa y detallada explicación de lo, en su opinión, ocurrido. Sin embargo, lo cierto es que las imágenes aportadas no constituyen prueba de indubitada dichas afirmaciones.

Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que, la función de este Comité no es la de re arbitrar el encuentro, sustituyendo apreciaciones que corresponde el árbitro realizar. Sí podría determinar la existencia de un error material manifiesto, pero para ello tendría que desvirtuarse la veracidad del acta arbitral. Para ello, como se ha dicho, es necesario que se demuestre la existencia de un error claro o patente, independientemente de toda opinión, valoración, interpretación o calificación jurídica que pueda hacerse, circunstancias que no se da en este caso. Esto es, no basta con una explicación alternativa de los hechos en cuestión. Por tanto, procede la desestimación de las alegaciones y la imposición de las consecuencias disciplinarias de las acciones señaladas en el acta arbitral”, explica la resolución del Comité de Competición.