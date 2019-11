La boxeadora Nicola Adams se retira por riesgo de quedarse ciega

La boxeadora Nicola Adams, doble campeona olímpica, ha a anunciado este miércoles su retirada del boxeo a los 37 años, por el riesgo de sufrir una lesión grave en su visión si continuaba peleando.

"Me han avisado de que cualquier impacto más en mi ojo puede producirme un daño irreparable y una pérdida permanente de visión", cuenta en una carta enviada al 'Yorkshire Evening Post', medio de Leeds, donde nació. También ha explicado su decisión en sus redes sociales.

Adams, considerada una heroína deportiva e inspiración para millones de mujeres y niñas en su país, eligió este medio de su ciudad natal para dar a conocer la noticia.

"He tomado la muy difícil decisión de dejar el ring". Me siento inmensamente honrada de haber representado a nuestro país. Ganar dos medallas olímpicas de oro y después el cinturón del campeonato de la OMB es un sueño hecho realidad. (...) Se me ha advertido de que cualquier otro impacto en mi ojo probablemente conduciría a un daño irreparable y a la pérdida permanente de la visión. Cualquier otro impacto en mi ojo probablemente conduciría a un daño irreparable y a la pérdida permanente de la visión".