Transmite huitzilteca historia del progreso de Huitzilan

Huitzilan de Serdán Puebla.- “Desde que llegó la organización a Huitzilan hace 35 años, todo cambió, trajo paz y tranquilidad, se abrieron las escuelas, los niños comenzaron a estudiar, empezaron a trabajar para que el pueblo esté como ahora está, nadie más lo hizo solo Antorcha”, así lo expresó en entrevista en su lengua materna: náhuatl, Josefa Gobierno Fuentes, habitante del municipio de Huitzilan de Serdán, quien describió la historia del progreso de este municipio.

Gobierno Fuentes recordó que fue durante los años 70’s y a principios de los 80’s cuando Huitzilan era un municipio que estaba sometido por la explotación e injusticia por los grupos caciquiles, época en el que se cometieron más de 150 asesinatos, violaciones, apropiación de terrenos, así como quema de viviendas que obligó a familias enteras a abandonar el municipio.

“Lo que más recuerdo es el terror, el sufrimiento que pasamos, a los señores los emborrachaban y les quitaban sus terrenos, trabajábamos mucho, nos cansábamos y no teníamos nada y cuando se enfermaban nuestros hijos no había medicamentos, no había escuelas, ni luz. Tuvimos que huir de aquí por los problemas, asesinaron a mi hijo, y nos quemaron la casa”, relata.