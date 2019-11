Anuncia Antorcha aniversario con 150 mil antorchistas

Acompañado de los líderes estatales del Movimiento Antorchista en Veracruz, Samuel Aguirre, Oaxaca, Dimas Romero, Tlaxcala, Orlando Isidro, Guerrero, José Juan Bautista, y la capital poblana, Soraya Córdova, el líder de Antorcha en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, anunció en conferencia de prensa el festejo por los 45 años de vida de la organización, acto que se realizará en los estadios “Cuauhtémoc” y “Hermanos Serdán” este domingo 10 de noviembre.

Celis Aguirre informó que el festejo de aniversario iniciará a las 7 de la mañana y, además de un amplio banquete cultural, conformado por cuadros dancísticos, coro y banda de guerra monumental, se contará con la presencia del secretario general de Antorcha, Aquiles Córdova Morán.

El líder poblano explicó que al aniversario asistirán comisiones de antorchistas de Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero, pues “entre todo este gran regional formamos un ejército antorchista de compañeros convencidos de lo que tenemos que hacer de más de medio millón. Entonces, obviamente no van a poder venir todos”. Sin embargo, aseguró que los antorchistas del país “van a estar pendientes de lo que suceda en este evento porque gracias a los medios y el internet, en todas las regiones, pueblos, comunidades, se están organizando para que este evento sea visto y escuchado en todo el país”.

Juan Manuel Celis afirmó que para celebrar sus 45 años queremos “hacer un evento donde realmente se demuestre dos cosas importantes, la primera es que la organización ha crecido, se ha fortalecido más que nunca; que es falso que Antorcha era una organización de los moches y piquetes”.

En este contexto, el líder social aseguró que Antorcha es una organización que desde que nació tiene claro que la idea fundamental es combatir la desigualdad tan insultante que existe en el país: “es verdaderamente una tragedia, lo más humillante que tiene el país, la enfermedad más terrible por la que atraviesa el país es la gran desigualdad y la pobreza, y de ahí se derivan muchas de las cosas que padece México. Nosotros creemos que eso no se ha terminado, al contrario, se ha venido acrecentando, se ha venido polarizando esa situación y los que antes eran millonarios ahora son multimillonarios y los pobres ahora son más pobres, los que antes eran medio pobres ahora lo son completamente”.

“Nosotros siempre dijimos, mientras exista eso, Antorcha va a existir. Muchos ciudadanos nos damos cuenta, nos lamentamos de que pase eso, pero a veces no hacemos nada y lo que hizo Antorcha fue decir ‘ya estuvo bien, hay que organizarnos porque nadie nos va a rescatar’. Nadie va a solucionar ese problema tan insultante por el que atraviesa el país, sino nosotros mismos, los pobres, los descamisados, esos son los que podemos solucionar. Si nosotros no hacemos algo por nosotros mismos, eso no va a cambiar”, aseguró.