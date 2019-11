Garantiza SGG gobernabilidad en Tehuacán

Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno, aseguró que pese al proceso de revocación de mandato iniciado por el cabildo de Tehuacán al presidente municipal, Felipe Patjane Martínez, no existe el riesgo de ingobernabilidad para la localidad, además, la destitución del edil, si se lleva a cabo, no será de forma inmediata.

Manzanilla sostuvo que la gobernabilidad está garantizada, puesto que se trata de una serie de quejas por parte de los ciudadanos que escaló hasta el Cabildo.

"Ha subido con autoridades del propio ayuntamiento y hoy ha tomado una medida extrema, considerando que alguien no tiene las condiciones para seguir gobernando. Pero el que sigan un proceso legal y que se avance como se tiene que avanzar para una revocación, no implica que haya ingobernabilidad no hay ningún problema de ingobernabilidad. Lo que yo creo que sí hay es un problema de mala administración y la mala administración que se ha generado en la alcaldía ha generado toda esta serie de reacciones.

En el Congreso no sé cuánto tiempo lleve la revocación de mandato, ni en cuánto tiempo lo tengan que definir, seguramente ellos ya lo comunicarán, seguramente no será inmediato y tendrán que seguir un proceso de tiempo”.