QUÉPASA: En Marruecos, mujer salva a sus dos hijas de un incendio

Dos niñas de 9 y 10 años de edad, salieron con vida tras el incendio de su apartamento, gracias al coraje de su madre, quien las sacó por la ventana de un tercer piso hasta un extractor de aire acondicionado.

A través del artefacto colgado de un muro y sirviéndose de una soga que les lanzó un anónimo emigrante por la azotea; Hayat Zouini, de 37 años, logró así salvar la vida de sus dos niñas mientras su apartamento era devorado por las llamas en la ciudad de Kenitra, 40 kilómetros al norte de Rabat

"Eran cerca de las 2 de la madrugada del domingo cuando me despierto oyendo gritos: ¡Mamá, humo!, ¡mamá, humo!. Salgo de mi cuarto y al abrir la puerta un nubarrón de humo negro me ciega; a tientas, me acerco hasta el cuarto de mis hijas, y sin siquiera poder verlas, las llevo hasta mi cuarto", relata.