Thom Yorke anuncia fechas en México

A través de su cuenta de Twitter. Thom Yorke confirmó dos fechas de presentaciones en México, pero la capital del país no está contemplada.

El artista inglés confirmó que México sería parte de su gira “Tomorrow’s Modern Boxes 2020” en las ciudades de Monterrey (en el Showcenter Complex) y Guadalajara (Terraza Vallarta) para el 22 y 24 de abril.

La preventa para esta gira, que es acompañada por el productor Nigel Godrich y el compositor audiovisual Nigel Godrich, está disponible de este vieres 8 de noviembre a las 10:00 horas.

Two Mexico dates have been added to the Tomorrow’s Modern Boxes 2020 tour with @nigelgod and @tarikbarri. Tickets on sale Friday 8th November 10am local time. https://t.co/1fcfeBAqzO pic.twitter.com/JMpyHZm7wN — Thom Yorke (@thomyorke) November 4, 2019