Hijo de Calderón, detrás de granja de bots anti-AMLO

Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó un análisis en el que se vincula a Luis Calderón Zavala, hijo del ex presidente Felipe Calderón, así como al exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y al diputado panista Juan Carlos Romero Hicks , con granjas de bots que difunden mensajes negativos contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en redes sociales.

El estudio da a conocer que la conversación con los hashtags #PrensaProstituida PrensaSicaria #PrensaCorrupta, luego de la confrontación que tuvo el presidente con los periodistas durante la mañanera del 31 de octubre, tuvo una conversación de 76% de los usuarios reales y solo 24% de bots.

En total fueron 28 mil usuarios los que participaron en el envío de mensajes que tuvieron un alcance de 35 millones de menciones.

Se encontró que en las granjas de bots asociadas al ataque y propagación de un sentimiento negativo hacia el actual gobierno federal tenían como cuenta "mother bot” a @TumbaBurros, cuya identidad corresponde a Jeff Scott Szeszko, a través de la cual se identifica importante actividad “child bot” de Nuño Mayer, Romero Hicks y Calderón Zavala.

Ante ello, Andrés Manuel López Obrador aseveró que “en los nuevos tiempos lo que duele más es pasar la vergüenza de utilizar estos métodos, ya no nada más es un asunto legal, es un asunto moral”.

“¿Cómo se va estar utilizando a robots? ¿Cómo se contrata a personas para estar confrontando a opositores? No es legítimo. Imagínense que fuese cierto que un Nuño esté metido en esto, que fue secretario de Educación Pública. De ser cierto, sería una muestra que estábamos en manos de inmorales. Estábamos por los suelos”, manifestó.

Por su parte, el exmandatario Felipe Calderón respondió en su cuenta de Twitter que lo presentado era una cobardía inadmisible y una calumnia contra su hijo. Asimismo, la exprimera dama, Margarita Zavala, afirmó que lo expuesto era para esconder el fracaso de la actual administración.

Señor Presidente: está Usted utilizando el Poder del Estado a través de su rueda de prensa, para deslizar una mentira sobre mi hijo y exponiéndolo. Es una cobardía inadmisible. Si quiere distraer a la opinión pública de sus fracasos, hágalo de otra manera. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 4, 2019

Señor Presidente @lopezobrador_ : para esconder su fracaso no utilice a mi hijo. Asuma su responsabilidad. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) November 4, 2019

Ante ello, López Obrador expuso que desde la semana pasada él había acordado hacer una investigación sobre el tema y que no se iba a reservar nada: “El que no quiera ver visiones, que no salga de noche”.