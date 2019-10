QUÉPASA: Sofía Castro celebra su cumpleaños con sensual foto

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y el reconocido productor de televisión, Alberto Castro; ha cautivado con su sensualidad y belleza.

Y para celebrar su cumpleaños 23, posó desnuda, sentada en su cama, cubriéndose lo esencial con una toalla.





También aprovechó para compartir una mensaje para agradecer a el apoyo a sus fans, así como a la vida por regalarle tantas experiencias.

"23 años que han sido una aventura y no puedo estar más agradecida con la vida por tantas cosas bonitas, tantos amigos que me llenan el alma, por la hermosa familia que tengo. Por todo lo vivido bueno, malo, regular que me han hecho la persona que soy hoy. Los he vivido inmensamente feliz, me he caído 7 veces, pero me he levantado 8. Llevo 9 años trabajando en lo q más amo", escribió.