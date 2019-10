Comparece Lourdes Rosales

Entre reclamos de los regidores de Morena y Acción Nacional, la secretaria de Seguridad Ciudadana Municipal, María de Lourdes Rosales Martínez, compareció ante el Cabildo de Puebla, donde afirmó que a pesar que la ciudad de Puebla se convirtió en un “tiradero de cadáveres” de narcomenudistas, pero sin presencia del crimen organizado, se logró reducir en un 15.1 por ciento la incidencia delictiva.



Así lo declaró este viernes durante su rendición de cuentas, como parte de la glosa del primer informe de labores de la alcalde Claudia Rivera Vivanco.

La funcionaria municipal negó rotundamente que en la capital haya presencia del crimen organizado, pero admitió que sí es un “tiradero de cuerpos” por la ubicación geográfica y ser un lugar de paso.



Al respecto, Lourdes Rosales afirmó que trabaja de la mano del gobierno estatal y federal para recobrar la confianza de los ciudadanos.

En su intervención, el regidor de Acción Nacional (PAN), Enrique Guevara Montiel, reclamó a la funcionaria que el gobierno de Rivera Vivanco actúa a conveniencia, pues cuando las cifras le favorecen cree en ellas y las presume, pero cuando no las refuta.

“No creemos en la estadística, el mejor pulso está entre la ciudadanía”, reviró.

En respuesta, algunos regidores de Morena culparon a las administraciones panistas de generar la violencia e inseguridad que hoy se vive en la ciudad.



Mientras que otro grupo de morenistas acusó que la comparecencia estuvo amañada, debido a que no se les dio el uso de la voz, por lo que junto a los panistas decidieron abandonar el Salón de Cabildo.



Reclamaron que Puebla es la tercera ciudad más insegura del país, pues el 93 por ciento de los poblanos se sienten inseguros.



Incluso, Eduardo Covián acusó a su compañera de partido, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Ana Laura Martínez, de anotar primero en la lista a quienes son afines al ayuntamiento para que el tiempo se agotara y no diera paso a cuestionamientos.



En su comparecencia, la secretaria de Seguridad Ciudadana argumentó que la inseguridad es una problemática nacional y, en el caso del estado, dijo que se disparó la incidencia durante el gobierno de transición.



Con la entrada del nuevo gobierno estatal, reconoció que se sumaron esfuerzos con los tres niveles de gobierno para frenar la delincuencia.



En ese sentido, informó que en el último año se logró desarticular a 65 bandas delictivas que se dedican al robo de transporte público, robo a casa-habitación y a comercio.



Con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Lourdes Rosales precisó que la percepción de inseguridad bajó 1.8 por ciento de septiembre 2018 al mismo mes de este año.



Asimismo, afirmó que en los últimos meses vino a la baja la incidencia en 20 delitos en el municipio, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), como es el caso del robo a negocios y usuarios del transporte público.



Al respecto, precisó que en un comparativo del mes de septiembre 2018 con septiembre de 2019, el gobierno de la presidenta municipal Claudia Rivera tuvo un decremento del 15.1 por ciento.



Agregó que precisamente en septiembre fue el mes que más bajó la incidencia delictiva que no tiene precedente en los últimos 33 meses.



En cuanto al tema del crimen organizado, rechazó su presencia en la ciudad de Puebla, aunque reconoció que más del 90 por ciento de los homicidios están vinculados a la venta de droga al menudeo y la disputa entre las bandas criminales.